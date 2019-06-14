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Нашедший кота Алибасова отказался от 800 тысяч рублей 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: @alibasov_nana
Нашедший пропавшего кота российского продюсера Бари Алибасова Леван Кажилоти отказался от вознаграждения в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт "kp.ru".
Канадский сфинкс по имени Чуча, сбежавший три дня назад, находился в центре школы Кунг-Фу в Столовом переулке.
Леван, обнаруживший Чучу у подъезда спортивного центра, категорически отказался от вознаграждения в почти миллион рублей, которое семья Алибасова назначила за возвращение пропавшего любимца продюсера.
Ранее сообщалось, что помощнику Алибасова Вадиму Горжанкину, занимающемуся поисками животного, мошенники подсунули не того кота, забрав вознаграждение.
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