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Валерия отреагировала на критику в соцсети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
В последние несколько лет Валерия — это не просто одна из ярчайших певиц российской эстрады, но и большая поклонница моды. Ее страница в Instagram больше напоминает аккаунт фэшн-блогера, поскольку она с удовольствием делится своими стильными образами с подписчиками. Иногда певица спрашивает мнение поклонников по поводу ее нарядов, а иногда нет. При этом интернет-пользователи все равно норовят высказать свою точку зрения.
Так и в этот раз, Валерия опубликовала фотографию у себя в Instagram, показав общественности, в чем она пришла на премию «Призвание» в Театр российской армии.
51-летняя артистка надела черный удлиненный пиджак, белую футболку и красные укороченные брюки. Ее образ дополнили туфли-лодочки в леопардовой расцветке и коричневая сумочка. Насчет этого аксессуара в комментариях возникли настоящие споры.
Некоторые подписчики посчитали, что сумка не подходит к образу Валерии. На это певица ответила, что она не интересовалась в этот раз мнением пользователей.
«Цвет сумки все портит, а в остальном супер, хотя, наверное, Вы знаете, что сочетают не более 3-х цветов», — отметила одна из поклонниц.
«В данном посте я вообще мнение по стилю не спрашивала. По этому и другим вопросам я предпочитаю обращаться за советом к профессионалам, потому что сколько людей — столько и мнений»,
— ответила на выпад артистка.
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