Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Светлана Лобода любит демонстрировать стройную фигуру в купальнике. На этот раз певица позировала в очках на фоне кирпичной стены.

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS. Его украшает принт с имитацией татуировок и надписей, а цвет приближен к цвету кожи. В комплекте топ и трусики стоят около 151 доллара, или 16 тысяч рублей.

Подписчики остались в восторге от нового снимка Светланы Лободы. Стройную фигуру и оригинальный купальник также оценили Нателла Крапивина, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и Анита Цой.

«Вот это я понимаю, фигура! Венера Милосская 21 века»,

«Чертовски идеальная… Мне не верится, что на этой планете живет настолько красивый человек»,

«Разве можно быть такой идеальной?»

— написали в комментариях.

После скандала на премии «МУЗ-ТВ» теперь не все звезды рады Светлане Лободе. За кулисами церемонии Сергей Лазарев накинулся на певицу с нецензурной бранью. После выступления артистки остальные звезды ушли на afterparty, не дождавшись ее.