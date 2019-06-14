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Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода любит демонстрировать стройную фигуру в купальнике. На этот раз певица позировала в очках на фоне кирпичной стены.
Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS. Его украшает принт с имитацией татуировок и надписей, а цвет приближен к цвету кожи. В комплекте топ и трусики стоят около 151 доллара, или 16 тысяч рублей.
Подписчики остались в восторге от нового снимка Светланы Лободы. Стройную фигуру и оригинальный купальник также оценили Нателла Крапивина, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и Анита Цой.
«Вот это я понимаю, фигура! Венера Милосская 21 века»,
«Чертовски идеальная… Мне не верится, что на этой планете живет настолько красивый человек»,
«Разве можно быть такой идеальной?»
— написали в комментариях.
После скандала на премии «МУЗ-ТВ» теперь не все звезды рады Светлане Лободе. За кулисами церемонии Сергей Лазарев накинулся на певицу с нецензурной бранью. После выступления артистки остальные звезды ушли на afterparty, не дождавшись ее.
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