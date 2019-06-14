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Кот Алибасова нашёлся 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кот продюсера Бари Алибасова нашелся, сообщил представитель продюсера Вадим Горжанкин радиостанции «Говорит Москва».
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По словам Горжанкина, кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча обнаружился в Школе Кунг-Фу «Ша-Фут-Фань» в Столовом переулке.
Представитель продюсера рассказал, что днем ему позвонил молодой человек и сказал, что нашел кота. Звонивший оказался наставником школы кунг-фу Леваном Кажилоти. Он отказался от вознаграждения, добавив, что добрые дела вознаградятся сторицей
Горжанкин предоставил несколько фотографий, на которых запечатлен кот в помещении школы.
В среду из квартиры Бари Алибасова исчез кот породы канадский сфинкс. Сын продюсера объявил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей за возвращение питомца. Позже Алибасов-младший сообщил, что кот, которого вернули за вознаграждение, оказался чужим.
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