Кот Алибасова нашёлся

Кот продюсера Бари Алибасова нашелся, сообщил представитель продюсера Вадим Горжанкин радиостанции «Говорит Москва».

По словам Горжанкина, кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча обнаружился в Школе Кунг-Фу «Ша-Фут-Фань» в Столовом переулке.

Представитель продюсера рассказал, что днем ему позвонил молодой человек и сказал, что нашел кота. Звонивший оказался наставником школы кунг-фу Леваном Кажилоти. Он отказался от вознаграждения, добавив, что добрые дела вознаградятся сторицей

Горжанкин предоставил несколько фотографий, на которых запечатлен кот в помещении школы.

В среду из квартиры Бари Алибасова исчез кот породы канадский сфинкс. Сын продюсера объявил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей за возвращение питомца. Позже Алибасов-младший сообщил, что кот, которого вернули за вознаграждение, оказался чужим.