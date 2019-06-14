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Фиктивный брак? Настя Каменских приедет к Лайме без Потапа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Настя Каменских поедет на песенный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале без мужа Алексея Потапенко. По словам Вайкуле, она в восторге от творчества Каменских и считает, что артистка станет одним из главных украшений мероприятия.
Молодожены Настя Каменских и Алексей Потапенко (Потап) будут вынуждены расстаться на время песенного фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Народная артистка Латвийской Республики рассказала об этом в одном из последних выпусков программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».
Певица призналась, что одним главных украшений мероприятия станет выступление Каменских, творчество которой очень любит Вайкуле. Однако к большому сожалению поклонников, поп-звезда приедет на шоу без своего партнера и супруга Потапа.
«Я в восторге от ее творчества. От ее испанской музыки. Она большая молодец. Просто красавица. На «Рандеву» она приедет без мужа. Петь будет без Потапа», — цитирует Вайкуле Bimru.
Кроме того, она рассказала о том, что на фестивале выступят такие звезды отечественной эстрады, как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Лолита Милявская, а также новые восходящие звезды. По словам певицы, многим артистам будет аккомпанировать оркестр.
«Фестиваль длится несколько дней. Здесь можно будет услышать музыку на любой вкус. — отметила певица. — Скажу, что несколько лет назад администрация города обратилась ко мне с просьбой организовать в Юрмале такой музыкальный фестиваль. Нам это удалось. Сейчас на фестивале царит классная атмосфера. На сцене выступают профессионалы».
Каменских недавно выложила в своем инстаграме откровенный снимок из брачной постели. На фотографии полностью обнаженная певица сидит на кровати и потягивается, демонстрируя прекрасную физическую форму.
«Поймал меня с утра мой мальчик», — написала новоиспеченная супруга Потапа.
Многие подписчики знаменитости выразили недоумение, зачем делиться на столько откровенными фотографиями. Кто-то признался, что увидел больше, чем хотелось бы. Нашлись и те, кто счел подобные поступки несоответствующие возрасту супругов.
«В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы»,
«На вас же дети подписаны…»,
«Скоро явно будет порно. После замужества понесло»,
— высказались пользователи инстаграма.
В конце мая в фан-аккаунте творческого дуэта было опубликовано несколько роликов со свадебной церемонии артистов. На одном из них Потап надевает кольцо на руку Анастасии, целует ее и уносит на руках от алтаря, а в это время гости торжества забрасывают пару рисом. На втором видео молодожены танцуют и поют друг для друга и для гостей торжества.
Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях музыкантов ходили на протяжении 13 лет существования их дуэта. Однако все это время артисты опровергали эти предположения. Влюбленные перестали скрываться в феврале этого года, после того как Потап время съемок шоу «Лига Смеха» подтвердил, что он «мутит с Настей». В начале мая один из близких друзей пары сообщил журналистам о том, что в конце месяца состоится долгожданное событие.
«Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба состоится в Киеве, а после — молодожены улетают в медовый месяц», — рассказал мужчина изданию «Страна».
Накануне свадьбы Потап выложил на своем Youtube-канале клип на композицию «Константа», посвященную его возлюбленной. В подписи к видео он внес некоторую ясность, зачем они так долго скрывали очевидное.
«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. — написал Потапенко. — Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви».
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