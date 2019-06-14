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Директор Паука сообщила, что его почти сутки держат в отделении полиции без еды и лекарств 

Говорит Москва 1 час назад
Мария Рунова рассказала «Говорит Москва», что Сергея Троицкого задержали накануне около 10 часов вечера за вождение в нетрезвом виде.
Ей не позволили передать лидеру группы «Коррозия металла» лекарства и сигареты.
«Он пил воду из-под крана, не ел, не спал. Человеку плохо, у него давление 210 бывает. Над ним просто издеваются. Такое ощущение, что это связано в том числе и с тем, что он выдвинулся как кандидат, он уникум».
Рунова добавила, что сутки после задержания Троицкого должны кончиться в 10 вечера сегодня, но не исключено, что музыканта оставят под стражей.
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Шоу-бизнес , Видео , Москва
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