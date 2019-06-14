Директор Паука сообщила, что его почти сутки держат в отделении полиции без еды и лекарств

Мария Рунова рассказала «Говорит Москва », что Сергея Троицкого задержали накануне около 10 часов вечера за вождение в нетрезвом виде. Ей не позволили передать лидеру группы «Коррозия металла» лекарства и сигареты. «Он пил воду из-под крана, не ел, не спал. Человеку плохо, у него давление 210 бывает. Над ним просто издеваются. Такое ощущение, что это связано в том числе и с тем, что он выдвинулся как кандидат, он уникум». Рунова добавила, что сутки после задержания Троицкого должны кончиться в 10 вечера сегодня, но не исключено, что музыканта оставят под стражей.