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«Судя по чемоданам, надолго»: с кем Лазарев улетел на отдых 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Певца Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево во время регистрации на рейс в США. Как сообщает Super, судя по размеру багажа, улетает певец надолго.
На видео, опубликованном изданием, Лазарев запечатлен вместе с певцом Алексом Малиновским. Сначала они регистрируются на рейс, а затем вместе проходят в зону досмотра с чемоданами.
По данным Super, Малиновский и Лазарев дружат около года.
В 2014-2018 годах Малиновский числился в продюсерском центре Николая Баскова, он стал одним из его музыкальных проектов.
В 2012 году Малиновский прошел отбор на шоу «Голос» и попал в команду Димы Билана, дошел до 1/4 финала, но затем покинул шоу.
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Алекс Малиновский , Николай Басков , Дима Билан , Аэропорт Шереметьево , США
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