Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан

Сын Бари Алибасова в интервью каналу "360" объяснил, почему его отца пригласили на лечение в Казахстан

По словам Алибасова-младшего, продюсер принимал участие в торжествах, посвященных переносу столицы республики из Алма-Аты в Астану (сейчас Нур-Султан . — прим. ред.), по приглашению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По мнению сына продюсера, "в память об этом" представители республики пригласили Алибасова пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте.

Ранее в беседе с РИА Новости Алибасов-младший рассказал, что предложение с отправкой продюсера на восстановление в Казахстан поступило "по высокопоставленным каналам". По его словам, этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.

"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить", — отметил сын продюсера.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер очнулся. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.