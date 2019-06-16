Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сын Бари Алибасова в интервью каналу "360" объяснил, почему его отца пригласили на лечение в Казахстан.
По словам Алибасова-младшего, продюсер принимал участие в торжествах, посвященных переносу столицы республики из Алма-Аты в Астану (сейчас Нур-Султан. — прим. ред.), по приглашению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
По мнению сына продюсера, "в память об этом" представители республики пригласили Алибасова пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте.
Ранее в беседе с РИА Новости Алибасов-младший рассказал, что предложение с отправкой продюсера на восстановление в Казахстан поступило "по высокопоставленным каналам". По его словам, этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.
"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить", — отметил сын продюсера.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер очнулся. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.
Последние новости
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно
Комментарии
Шоу-бизнес , Нурсултан Назарбаев , Бари Алибасов , РИА Новости , Астана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский с охранниками убежал в фонтан от толпы237
Трамп прокомментировал данные о кибератаках на Россию19
В центре Киева прогремел мощный взрыв36
Крах союзного государства? К чему пришли Москва и Минск12
О военном превосходстве РФ над США заявили в Китае1
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение