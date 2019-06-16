Сколько Алибасов заработал на «нанайцах»

В мае, незадолго до отравления, Бари Алибасов дал интервью НТВ , в нем он рассказал о том, каким ему видится будущее группы «На-На» и кому он ее завещает. Он также не стал скрывать, какие солидные суммы зарабатывала группа в свои лучшие годы.

По оценкам Алибасова, за время своего существования, с 1989 года, группа заработала миллионы.

«До миллиардов точно не дошло, но миллионы. Я помню, как-то у нас был оборот… полтора миллиона долларов. За месяц, конечно. Я заработал. Один. А там же еще их доля гораздо весомее, чем моя», — сказал он.

Вячеслава Жеребкина. Продюсер предполагает, что группа «На-На» просуществует еще около 15 лет. Ее правообладателями в своем завещании он назначил участников коллектива Владимира Политова

С 4 июня Алибасов находится в больнице после ожога пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления химикатами.