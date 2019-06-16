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Сколько Алибасов заработал на «нанайцах» 

Рамблер + ещё 5 11 минут назад
Фото: РИА Новости
В мае, незадолго до отравления, Бари Алибасов дал интервью НТВ, в нем он рассказал о том, каким ему видится будущее группы «На-На» и кому он ее завещает. Он также не стал скрывать, какие солидные суммы зарабатывала группа в свои лучшие годы.
Стала известна судьба "кота-самозванца" Алибасова
По оценкам Алибасова, за время своего существования, с 1989 года, группа заработала миллионы.
«До миллиардов точно не дошло, но миллионы. Я помню, как-то у нас был оборот… полтора миллиона долларов. За месяц, конечно. Я заработал. Один. А там же еще их доля гораздо весомее, чем моя», — сказал он.
Продюсер предполагает, что группа «На-На» просуществует еще около 15 лет. Ее правообладателями в своем завещании он назначил участников коллектива Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина.
С 4 июня Алибасов находится в больнице после ожога пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления химикатами.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов , НТВ
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