Политов — Лениной: «Группа „На-на“ распадаться не собирается!»

Светская львица и писательница Лена Ленина заявила о распаде группы «На-На». По ее сведениям, участники группы переругались и по этой причине ходят на ток-шоу по одиночке. Ленина заключила, что, когда Бари Алибасов придет в себя, от его коллектива не останется ничего.

Что сейчас происходит в группе на самом деле, корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал «нанаец» Владимир Политов

«Обстановка в группе дружеская»

Владимир Политов удивился заявлению Лениной. По его словам, Лена понятия не имеет, что на самом деле происходит в коллективе, а значит, ее информация не может быть достоверной.

— Они задолбали (имеются в виду люди, которые высказывают теории, не зная ситуацию изнутри — Прим. Ред.), не знают, как себя пропиарить на происшествии с Бари Алибасовым. Несут всякую ересь! У нас все в порядке: готовим новые программы, вместе выезжаем на гастроли, обстановка по-прежнему дружеская.

Насчет Лениной у меня только вопросы. Вот откуда она знает, какая ситуация внутри коллектива? Она что с нами работает и находится внутри коллектива? Я не понимаю откуда такие выводы. С чего она вообще лезет? — удивляется Владимир Политов.

«Пиарьтесь на своих бедах, а наши трогайте»

Ленина затронула не только вопросы дружбы внутри коллектива, но озвучила и внутреннюю информацию. Например, прошлась по новому пресс-атташе группы. Светская львица рассказала, что этот человек официально не трудоустроен.