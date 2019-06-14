«В себе вообще?»: Собчак накинулась на Малышеву из-за «детей-кретинов» 

Новый выпуск программы Елены Малышевой «Жить Здорово!» возмутил интернет-пользователей, общественников, врачей и журналистку Ксению Собчак. Передача вышла под заголовком «Откуда берутся кретины?».
В эфире своей программы Малышева заявила, что слово «кретин» — медицинское.
«Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. <…> Вопрос мы поставили именно так, откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью», — отметила Малышева.
В Ассоциации «Аутизм — Регионы» назвали недопустимым использование «подобной стигматизирующей лексики», так как это является «нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».
На странице ассоциации в Facebook пообещали, направить в адрес руководства «Первого канала» письмо с требованием разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких.
Ассоциацию поддержала глава Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктор медицинских наук Анна Портнова. Она рассказала в Facebook, что современная медицина не использует термины «кретин» и «идиот».
«Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах, в том числе в тех, где заболевания квалифицируются в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, используют другую терминологию», — подчеркнула она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По мнению Портновой, редакция «Жить здорово!» допустила «серьезный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей».
Выпуск программы Малышевой в своем Telegram-канале прокомментировала Ксения Собчак.
«Какая жесть ((Малышева в себе вообще?» — написала журналистка.
Также на программу обратило внимание множество интернет-пользователей.
«Уже давно не этично использование таких терминов как «кретинизм» и «дебилизм». Есть более этичные термины. И врачи такого уровня должны это понимать. А если понимают, то что же, высказываются так злонамеренно? Откровенно упали в моих глазах… И это светилы медицины первого канала», — написала в комментариях к выпуску передачи Ирина Давыдова.
«Малышева пробила очередное дно… Возмутительно», — добавила Agnessa Putk.
«Вот если бы один из ее внуков был с ментальным нарушением быстро бы поняла как горько другим матерям», — написала Яна Егорова.