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«Мои котики»: Бузова восхитилась снимком Шубской и Овечкина 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: @buzova86
Певица Ольга Бузова в Instagram не прошла мимо снимка, который разместила дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская. На фотографии девушку нежно обнимает супруг, известный хоккеист американской команды «Вашингтон» Александр Овечкин.
«Мои котики», — оставила подпись Ольга Бузова.
Отметим, что Ольга Бузова в прекрасных отношениях с Анастасией Шубской и ее мужем. Ранее дочь актрисы Веры Глаголевой выкладывала видеозапись. На кадрах можно было увидеть, как телеведущую встречает ее муж. Он произносит: «Арбузики приехали!»
INSTAGRAM.COM/NASTYASHUBSKAYA/
Александр Овечкин, судя по всему, в восторге от творчества Ольги Бузовой. Шубская делилась видеозаписью, на которой видно, как он танцует под ее хит «Водица». Фолловеры пришли к выводу, что танцы не его конек. В хоккей играть у Овечкина получается куда лучше.
Добавим, что Ольга Бузова уже вернулась из Турции в Россию. Ранее в соцсетях она провела опрос среди своих подписчиков на тему, считают ли они ее сексуальной. Результаты оказались печальными. Семьдесят процентов ответили отрицательно.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Шубская , Вера Глаголева , Александр Овечкин , Ольга Бузова
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