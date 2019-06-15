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Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой 

РИА Новости + ещё 3 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал выдвижение кандидатуры актрисы и певицы Вики Цыгановой на выборы в Госдуму.
В эфире передачи "Вечерний Ургант" шоумен "раскрыл" детали предвыборной программы артистки. Так, на крышке ноутбука, который ведущий использует в каждом выпуске, появился шуточный плакат, имитирующий предвыборную агитацию. На нем были написаны слова из песни Цыгановой "Русская водка".
"Русская водка, черный хлеб, селедка; Весело веселье, тяжело похмелье!", — гласил слоган.
Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.
Ранее президиум генсовета партии "Единая Россия" выдвинул Цыганову в качестве кандидата в депутата Госдумы от Комсомольского одномандатного избирательного округа.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Единая Россия , Госдума
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