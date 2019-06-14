Алексея Воробьёва распекли за скандальное фото

Актёр и певец Алексей Воробьёв обычно публикует в Сети свои фото в стильных костюмах. На этот раз он разместил в Инстаграме снимок с бурым медведем, который стоит на задних лапах в один рост с Алексеем. Сам же певец запечатлён в костюме боярина.

«Мне часто пишут, что я стал очень похож на американца, на английском говорю и пою… Но теперь каждый, кто это напишет, обязуется предоставить более русское фото», — обратился к подписчикам Алексей.

К сожалению, Алексею пришлось удалить фото с медведем из социальной сети из-за наплыва хейтеров, которые обвинили Воробьёва в жестоком обращении с животными.

Реакция фанатов последовала незамедлительно: «Зря удалили предыдущий пост! Не стоит обращать внимание на глупых людей! Ваш сарказм не изменит "содержимого в их головах"! А фото были хорошие и медвежонок здоровый и ухоженный🤗!»