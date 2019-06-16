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«Я очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики! Мое видео удалил Инстаграм, но я не сдаюсь, перезалив», — пишет Лазарев.