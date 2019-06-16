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У Сергея Лазарева начались проблемы с рекламным «свадебным» видео 

Teleprogramma.pro + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Несколько дней назад Сеть переполошили снимки на стране популярного певца Сергея Лазарева, на которых, якобы, запечатлена его собственная свадьба. Поклонники стали гадать, можно верить своим глазам, и кто эта счастливица, завоевавшая сердце звезды.
Однако, позже все стало на свои места — съемка оказалась частью рекламного проекта, участником которого и стал артист. В своем розыгрыше Сергей обещает, что ни один из его подписчиков не останется без подарка, а самый удачливый получит в подарок миллион рублей или дорогую иномарку.
Предприятие, начавшееся, кажется, более чем удачно, внезапно столкнулось с неприятными сюрпризами. Социальная сеть Instagram, в которой и проходит акция, нещадно удаляет рекламное видео. Причем, произошло это несколько раз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики! Мое видео удалил Инстаграм, но я не сдаюсь, перезалив. Дорогие, это не конкурс, ведь АБСОЛЮТНО ВСЕ, кто добавит к себе всех друзей аккаунта @leto.lazarev (‼️а НЕ моего аккаунта @lazarevsergey) ПОЛУЧАТ подарки от Л’Этуаль! ⠀⠀⠀⠀⠀ А самый главный приз это новенький Mercedes-Benz или же победитель может забрать 💸 1.000.000 рублей! ⠀ ⠀ Чтобы было много, очень много победителей, я также дарю 🎁10 ГОДОВЫХ запасов косметики 🛍50 бьютибоксов 💸 и денежные призы ЕЖЕДНЕВНО Просто добавь в друзья @leto.lazarev и всех его 115 друзей! И жди свой подарок от меня. ⠀⠀⠀⠀⠀ Помните, в этом бесплатном конкурсе выиграют ВСЕ! Смотрите мои сторис❤Там всегда актуальная информация о конкурсе😘 P. s. 20 000 рублей ЕЩЕ РАЗ разыграем в комментариях❗❗❗ Победителем будет 5 комментарий до СТОП. Пишем 😘 (вы обязательно должны быть подписаны на @leto.lazarev и его подписки, чтобы забрать деньги в случае победы) Поехали 👇 #сергейлазарев #лазаревсергей #sergeylazarev

Публикация от  Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

«Я очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики! Мое видео удалил Инстаграм, но я не сдаюсь, перезалив», — пишет Лазарев.
В итоге ролик пришлось разместить на другом аккаунте и на этом, кажется, инцидент был исчерпан. По крайней мере, больше о проблемах певец не сообщал.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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