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Свадьба Лазарева оказалась рекламой розыгрыша призов от певца
Фото: РИА Новости
Недавно Сеть взбудоражило свадебное фото Сергея Лазарева. Певец в кадре, действительно, при полном параде стоит рядом с невестой. Поклонники ломали голову, на ком женился исполнитель.
На самом деле свадьба была постановочной. Таким образом, Сергей Лазарев привлек внимание аудитории к своему розыгрышу. Певец обещает, что никто не уйдёт без приза. Один из участников сможет получить автомобиль Mercedes-Benz или миллион рублей. Также артист разыгрывает наборы косметики и денежные призы поскромнее.
Возможно, «свадебную» фотографию Сергея Лазарева специально опубликовали в Сети. Неожиданный снимок подогрел интерес к певцу, а значит, и к его розыгрышу. Подробности личной жизни Лазарев продолжает скрывать. Он отказывается комментировать слухи о том, что у него недавно родилась дочь.
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