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Куклачев пообещал подарить кота Алибасову 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Куклачев спросил, кого Алибасов хотел бы больше — кота или кошку.
"Найдем. У нас они рождаются каждый день. Сфинксов у нас нет, но лучше пушистенькие", — сказал Куклачев.
Он также предположил, что кот Алибасова сбежал, так как затосковал по хозяину, и спрогнозировал, что кот вернется.
Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что неизвестные вернули другого кота и забрали вознаграждение.
По его словам, в результате произошедшего они потеряли 800 тыс. рублей, а в их офисе в настоящее время находится чужое животное.
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Шоу-бизнес , Юрий Куклачев , Бари Алибасов
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