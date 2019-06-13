Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Куклачев спросил, кого Алибасов хотел бы больше — кота или кошку.

"Найдем. У нас они рождаются каждый день. Сфинксов у нас нет, но лучше пушистенькие", — сказал Куклачев.

Он также предположил, что кот Алибасова сбежал, так как затосковал по хозяину, и спрогнозировал, что кот вернется.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что неизвестные вернули другого кота и забрали вознаграждение.

По его словам, в результате произошедшего они потеряли 800 тыс. рублей, а в их офисе в настоящее время находится чужое животное.