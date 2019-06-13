Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь. Об этом сообщает Вести.ру.

Зверев-старший добавил, что не готов мириться с образом жизни сына.

После его слов Зверев-младший отлучился из монастыря на день, и в прямом эфире объяснил причину своего поступка. Он заявил, что собирается отмолить грехи перед семьей, а к богу ему открыла дорогу жена Юлия.

Сергей Зверев-младший является послушником в архиерейском подворье Борисоглебского монастыря, где помимо «лечения души», помогает немощным, чистит картошку и убирает за крупным скотом.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Сергея Зверева за пикет на 15 тысяч рублей.