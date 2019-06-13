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Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь. Об этом сообщает Вести.ру.
Зверев-старший добавил, что не готов мириться с образом жизни сына.
После его слов Зверев-младший отлучился из монастыря на день, и в прямом эфире объяснил причину своего поступка. Он заявил, что собирается отмолить грехи перед семьей, а к богу ему открыла дорогу жена Юлия.
Сергей Зверев-младший является послушником в архиерейском подворье Борисоглебского монастыря, где помимо «лечения души», помогает немощным, чистит картошку и убирает за крупным скотом.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Сергея Зверева за пикет на 15 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Сергей Зверев
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