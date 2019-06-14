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Сын Алибасова заявил о намерении вывезти отца из России 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", — сказал сын продюсера.
Однако, по его мнению, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в российской больнице, в которой тот сейчас находится, поэтому сейчас его семья не намерена обращаться за помощью к иностранным врачам. Алибасов-младший объяснил это тем, что у зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений.
"В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", — добавил он.
Как сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в четверг, Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации больницы, его состояние оценивается как тяжелое. Продюсера госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Алибасову диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , ТВ Центр
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