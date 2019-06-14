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Сын Алибасова сделал новое заявление об отце 

Рамблер + ещё 15 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Бари Алибасов-младший поделился с ТВЦ.ru планами на последующую реабилитацию своего отца. По его мнению, восстановление здоровья музыкального продюсера должно проходить в одной из европейских клиник.
Сын композитора отметил, что речь о вывозе отца из России может зайти только тогда, когда минует угроза его жизни. При этом Алибасов-младший не сомневается, что, когда продюсеру станет лучше, он отправится поправлять здоровье в зарубежную клинику.
«Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — подчеркнул он.
При этом сын продюсера отмечает, что на данном этапе Бари Алибасов получает максимально квалифицированную помощь, поэтому ехать в Европу сейчас нет смысла.
«Я не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского», — заявил он.
Алибасов-младший объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, в развитых зарубежных странах вероятность перепутать сок с с жидкостью для прочистки канализационных труб — минимален. В пример он привел случай, произошедший со своим другом, который выпил чистящее средство и через несколько дней получил несколько миллионов долларов от производителя в качестве компенсации.
«В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — пояснил сын продюсера.
Комментарии35
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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