Сын Алибасова сделал новое заявление об отце

Бари Алибасов-младший поделился с ТВЦ.ru планами на последующую реабилитацию своего отца. По его мнению, восстановление здоровья музыкального продюсера должно проходить в одной из европейских клиник.

Сын композитора отметил, что речь о вывозе отца из России может зайти только тогда, когда минует угроза его жизни. При этом Алибасов-младший не сомневается, что, когда продюсеру станет лучше, он отправится поправлять здоровье в зарубежную клинику.

«Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — подчеркнул он.

При этом сын продюсера отмечает, что на данном этапе Бари Алибасов получает максимально квалифицированную помощь, поэтому ехать в Европу сейчас нет смысла.

«Я не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского», — заявил он.

Алибасов-младший объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, в развитых зарубежных странах вероятность перепутать сок с с жидкостью для прочистки канализационных труб — минимален. В пример он привел случай, произошедший со своим другом, который выпил чистящее средство и через несколько дней получил несколько миллионов долларов от производителя в качестве компенсации.