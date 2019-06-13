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К Меган Маркл и принцу Гарри нагрянули неожиданные визитеры 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: EPA
Меган Маркл и принц Гарри переехали в резиденцию Фрогмор специально, чтобы после рождения малыша жить в тихом месте. Они даже запретили своему персоналу парковаться около их особняка. Однако, как оказалось, покой им только снится.
В среду, 12 июня, к герцогу и герцогине Сассекским нагрянули неожиданные визитеры. Порядка 15 туристических фургонов и автомобилей разбили лагерь позади королевского сада в Виндзоре.
На место незаконной парковки прибыли сотрудники охраны и полиции, и караван уехал примерно час спустя.
Один из очевидцев инцидента 64-летний Джефф Хили рассказал, что наблюдал из паба, как караван из автомобилей парковался, а затем, после прибытия полиции, вынужден был уехать.
Другой местный житель добавил, что если и есть место, где не следует парковаться, так это позади сада королевы.
Представитель полиции рассказал, что звонок о незаконной парковке туристов на Кингз Роуд в Виндзоре поступил в 2:50 дня. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что после их вмешательства караван уехал.
Принц Гарри и Меган Маркл переехали во Фрогмор из западного Лондона в апреле этого года. В особняке имеются 10 спален и детская Арчи.
Дом расположен в полумили к югу от летней резиденции королевы — Виндзорского замка. Тут же находится и часовня Святого Георга, где в 2018 году венчались Гарри и Меган, напоминает Mirror.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , принц Гарри , Джефф Хили , МВД
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