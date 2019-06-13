Богомолов поговорил с Собчак о личной жизни

Режиссёр Константин Богомолов стал новым героем передачи «Осторожно, Собчак !». Худрук Театра на Малой Бронной поговорил с Ксенией Собчак о личной жизни и творчестве.

В начале выпуска телеведущая напомнила зрителям, что Богомолов является доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина . Поэтому она спросила: стал бы он худруком театра, если бы не был приближён к градоначальнику? На это он заявил, что его политические взгляды никак не влияют на назначения.

Если бы мне не дали бы театр, я бы всё равно остался бы доверенным лицом Собянина, — ответил режиссёр.

Кроме того, светская львица постаралась узнать о личной жизни Богомолова. Однако он отказался комментировать эту тему.

Я не могу свою жизнь тратить на вас. Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток — вполне возможно,

— сыронизировал худрук, намекая на конец интервью.