Режиссёр Константин Богомолов стал новым героем передачи «Осторожно, Собчак!». Худрук Театра на Малой Бронной поговорил с Ксенией Собчак о личной жизни и творчестве.
В начале выпуска телеведущая напомнила зрителям, что Богомолов является доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина. Поэтому она спросила: стал бы он худруком театра, если бы не был приближён к градоначальнику? На это он заявил, что его политические взгляды никак не влияют на назначения.
Если бы мне не дали бы театр, я бы всё равно остался бы доверенным лицом Собянина, — ответил режиссёр.
Кроме того, светская львица постаралась узнать о личной жизни Богомолова. Однако он отказался комментировать эту тему.
Я не могу свою жизнь тратить на вас. Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток — вполне возможно,
— сыронизировал худрук, намекая на конец интервью.
Как ранее писал News.ru, в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи Константин Богомолов попросил прощения за фильм-пародию «Кошачье сердце, или Влюблённый Цыпкин», снятый в честь юбилея одного из глянцевых изданий. Оксана Лаврентьева осталась недовольна тем, как её представили в кадре. В результате Богомолову пришлось публично извиниться перед бизнесвумен и её мужем, писателем Александром Цыпкиным.