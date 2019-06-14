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Куклачев пообещал подарить Алибасову кота 

Lenta.ru + ещё 4 28 минут назад
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Об этом он рассказал телеканалу ТВЦ.
«Найдем. У нас они рождаются каждый день. Сфинксов у нас нет, но лучше пушистенькие», — сказал он, комментируя пропажу любимого кота продюсера Чучи. Он также предложил на выбор кота и кошку.
12 июня стало известно, что кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Позднее за его поимку было объявлено вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, чем воспользовался неизвестный, подсунувший пиар-директору Алибасова чужого питомца.
Народный артист РСФСР предположил, что животное сбежало из-за одиночества. «Он видит, что нет любимого человека. Кот домой вернется, если под машину не попадет», — понадеялся Куклачев.
Продюсер находится в больнице с 4 июня. Он был госпитализирован после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.
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Шоу-бизнес , ТВ Центр
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