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Состояние критическое: экс-ведущий MTV впал в кому 

Рамблер + ещё 10 41 минуту назад
Фото: Instagram
Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому после отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, Рольника госпитализировали в одну из московских больниц в критическом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Baza утверждает, что отравление ведущего было алкогольным. По данным канала, скорую помощь для него и его друга вызвали прохожие. Они обратили внимание на двух мужчин, лежавших без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы. Позже в крови ведущего якобы нашли 4,2 промилле алкоголя.
Рольник вел на MTV программы «12 злобных зрителей» и «Shit-парад», позже работал на «МУЗ-ТВ».
Шоу-бизнес
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