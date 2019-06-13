Состояние критическое: экс-ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому после отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Рольника госпитализировали в одну из московских больниц в критическом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Baza утверждает, что отравление ведущего было алкогольным. По данным канала, скорую помощь для него и его друга вызвали прохожие. Они обратили внимание на двух мужчин, лежавших без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы. Позже в крови ведущего якобы нашли 4,2 промилле алкоголя.

Рольник вел на MTV программы «12 злобных зрителей» и «Shit-парад», позже работал на «МУЗ-ТВ».