Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова

Она является близкой подругой знаменитого продюсера. По её мнению, члены группы «На-На» недостойно вели себя, уже начав «делить» творческое наследство Алибасова, пока тот был в коме. В интервью «Комсомольской правде» актриса выразила беспокойство тем, что наследие Бари Каримовича может быть разрушено его же «воспитанниками».

Ленина также осудила поведение сына композитора — Бари Алибасова-младшего. По её словам, молодой человек использует тяжёлое состояние отца для пиара. В качестве примера она привела селфи, сделанное им с родителем сразу после выхода того из комы, передаёт Nation News.

Ранее News.ru писал о том, что к продюсеру Бари Алибасову, который недавно вышел из состояния медикаментозного сна, начинает возвращаться память.