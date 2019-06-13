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Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: @lenaleninaofficial
Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.
Она является близкой подругой знаменитого продюсера. По её мнению, члены группы «На-На» недостойно вели себя, уже начав «делить» творческое наследство Алибасова, пока тот был в коме. В интервью «Комсомольской правде» актриса выразила беспокойство тем, что наследие Бари Каримовича может быть разрушено его же «воспитанниками».
Ленина также осудила поведение сына композитора — Бари Алибасова-младшего. По её словам, молодой человек использует тяжёлое состояние отца для пиара. В качестве примера она привела селфи, сделанное им с родителем сразу после выхода того из комы, передаёт Nation News.
Ранее News.ru писал о том, что к продюсеру Бари Алибасову, который недавно вышел из состояния медикаментозного сна, начинает возвращаться память.
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Шоу-бизнес , Лена Ленина , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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