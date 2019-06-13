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Лазарев женился? Директор прокомментировала свадебные фото певца 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
PR-директор Сергея Лазарева Елена заявила, что не знает, женился ли певец. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Ранее в Instagram опубликовали фотографию, на которой Лазарев запечатлен рядом с девушкой в белом платье в окружении свадебных декораций. Сообщалось, что девушка на фото — израильская модель.
«Я не в курсе, что это за снимки», — заявила PR-директор Лазарева.
Собеседница издания отметила, что ей поступило множество звонков от журналистов, но комментариев он дать не может.
PR-директор Лазарева предположила, что певец скоро все расскажет сам. Когда именно это произойдет, она не уточнила.
«Сами ждем», — заключила она.
Интернет-пользователи выдвинули версию, что фотография была сделана во время съемок нового клипа.
Ранее Лазареву приписывали роман с певицей Ани Лорак. Пользователи начали говорить об этом после публикации ими несколько совместных снимков. Певец писал, что Лорак — «его человек» и «родная душа», а Лорак называла его своим другом.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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