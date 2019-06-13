Лазарев женился? Директор прокомментировала свадебные фото певца

Ранее в Instagram опубликовали фотографию, на которой Лазарев запечатлен рядом с девушкой в белом платье в окружении свадебных декораций. Сообщалось, что девушка на фото — израильская модель.

«Я не в курсе, что это за снимки», — заявила PR-директор Лазарева.

Собеседница издания отметила, что ей поступило множество звонков от журналистов, но комментариев он дать не может.

PR-директор Лазарева предположила, что певец скоро все расскажет сам. Когда именно это произойдет, она не уточнила.

«Сами ждем», — заключила она.

Интернет-пользователи выдвинули версию, что фотография была сделана во время съемок нового клипа.

Ранее Лазареву приписывали роман с певицей Ани Лорак. Пользователи начали говорить об этом после публикации ими несколько совместных снимков. Певец писал, что Лорак — «его человек» и «родная душа», а Лорак называла его своим другом.