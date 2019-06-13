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Директор Лазарева ответила на вопрос о его свадьбе 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представительница певца Сергея Лазарева Елена прокомментировала его слитые в Сеть "свадебные" фото, на которых артист позирует рядом с невестой в окружении гостей.
По словам Елены, сама она не в курсе, что это за снимки.
"Думаю, Сергей сам скоро все расскажет. Много звонков от СМИ, беспокоят с телевидения, но я не могу это никак прокомментировать. Когда он объяснится, я тоже не знаю. Сами ждем", — призналась она в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева. Он опубликовал совместное фото, под которым поп-исполнитель Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Билана с якобы состоявшейся свадьбой и пожелал им запомнить этот день.
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