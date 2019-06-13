Директор Лазарева ответила на вопрос о его свадьбе

Представительница певца Сергея Лазарева Елена прокомментировала его слитые в Сеть "свадебные" фото, на которых артист позирует рядом с невестой в окружении гостей.

По словам Елены, сама она не в курсе, что это за снимки.

"Думаю, Сергей сам скоро все расскажет. Много звонков от СМИ, беспокоят с телевидения, но я не могу это никак прокомментировать. Когда он объяснится, я тоже не знаю. Сами ждем", — призналась она в беседе с "Вечерней Москвой".