Директор Лазарева ответила на вопрос о его свадьбе 

Представительница певца Сергея Лазарева Елена прокомментировала его слитые в Сеть "свадебные" фото, на которых артист позирует рядом с невестой в окружении гостей.
По словам Елены, сама она не в курсе, что это за снимки.
"Думаю, Сергей сам скоро все расскажет. Много звонков от СМИ, беспокоят с телевидения, но я не могу это никак прокомментировать. Когда он объяснится, я тоже не знаю. Сами ждем", — призналась она в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева. Он опубликовал совместное фото, под которым поп-исполнитель Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Билана с якобы состоявшейся свадьбой и пожелал им запомнить этот день.