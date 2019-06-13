Мошенник вернул семье Алибасова не того кота и скрылся с 800 тысячами рублей

Близкие Бари Алибасова стали жертвами мошенника. Спустя два дня после пропажи кота из дома продюсера, неизвестный мужчина принес животное в квартиру к Алибасову. Ему выдали положенную награду в 800 тысяч рублей, после чего он ушла. Позже выяснилось, что мужчина принес не того кота.

«Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Он добавил, что неизвестный очень торопился якобы на поезд, поэтому попросил побыстрее отдать ему деньги, которые Бари Алибасов-младший оставил в квартире на случай, если кот найдется в его отсутствие.

Горжанкин позвонил сыну продюсера, чтобы посоветоваться, тот дал добро, однако попросил снять момент передачи кота на видео. Мошенник наотрез отказался от этой идеи и заявил, что не желает публичности.

Он также не захотел подниматься в квартиру и, получив на улице обещанные за поимку животного 800 тысяч рублей, скрылся.

Через полчаса приехал помощник Алибасова и заявил, что это не Чуча, а другой лысый кот. Сейчас близкие шоумена решают вопрос об обращении в полицию с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.