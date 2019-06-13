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Названа причина смерти 44-летнего участника «Голоса» Алексея Сафиулина 

Российская Газета 1 час назад
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
Причиной смерти 44-летний певца, бывшего солиста Мариинского театра и участника телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина стал сердечный приступ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью исполнителя.
"Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину", — сказала представительница семьи, уточнив: "Диагноз — внезапная смерть от сердечного приступа".
Прощание с Алексеем Сафиулиным состоялось сегодня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
Тело певца было найдено в ванной в его квартире в ночь на 9 июня.
У Алексея остались жена и двое детей.
В 2017-м Алексей Сафиулин принимал участие в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос", где его наставницей была Пелагея.
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