Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Многое не состыковывается»: врач о странностях в отравлении Алибасова 

Рамблер 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Хирург института Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что обстоятельства происшествия с продюсером Бари Алибасовым вызывают у медиков вопросы: пока врачи не исключают ни одну из возможных версий случившегося. Об этом он рассказал на шоу «Пусть говорят», выпуск которого опубликован на YouTube.
«У нас тоже многие вещи не состыковываются. Насколько это или суицид, или действительно случайность трагическая, или даже мы не исключаем отравления [Алибасова кем-то — прим.ред]», — сказал он.
По словам Шарипова, Алибасов идет на поправку.
«Он остается в реанимации, но у него все параметры, как у нас с вами: он держит давление, у него нет дыхательной недостаточности», — заверил он.
По словам Шарипова, который лично знаком с продюсером, его смутило, что атеист Алибасов за три дня до происшествия решил посетить муллу.
72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию.
Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.
11 июня Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна. Сын продюсера сообщал, что продюсер пока не может говорить, не помнит своего имени и находится в тяжелом состоянии.
Бари Алибасов-младший заверял, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай. Алибасов-младший рассказывал, что продюсер поднялся в свою студию, захотел пить и увидел рядом с раковиной оранжевый флакон. Он принял жидкость за сок и выпил, но сразу же понял свою ошибку и вызвал скорую.
Комментарии5
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нанесла удар в Сирии173
Путин уволил генералов из-за дела Голунова187
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»109
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше189
Украинская армия подошла к Донецку216
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение