«Многое не состыковывается»: врач о странностях в отравлении Алибасова

Хирург института Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что обстоятельства происшествия с продюсером Бари Алибасовым вызывают у медиков вопросы: пока врачи не исключают ни одну из возможных версий случившегося. Об этом он рассказал на шоу «Пусть говорят», выпуск которого опубликован на YouTube.

«У нас тоже многие вещи не состыковываются. Насколько это или суицид, или действительно случайность трагическая, или даже мы не исключаем отравления [Алибасова кем-то — прим.ред]», — сказал он.

По словам Шарипова, Алибасов идет на поправку.

«Он остается в реанимации, но у него все параметры, как у нас с вами: он держит давление, у него нет дыхательной недостаточности», — заверил он.

По словам Шарипова, который лично знаком с продюсером, его смутило, что атеист Алибасов за три дня до происшествия решил посетить муллу.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию.

Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.

11 июня Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна. Сын продюсера сообщал, что продюсер пока не может говорить, не помнит своего имени и находится в тяжелом состоянии.

Бари Алибасов-младший заверял, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай. Алибасов-младший рассказывал, что продюсер поднялся в свою студию, захотел пить и увидел рядом с раковиной оранжевый флакон. Он принял жидкость за сок и выпил, но сразу же понял свою ошибку и вызвал скорую.