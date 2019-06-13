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Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова 

News.ru 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьезных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Близкие известного продюсера говорят, что он перепутал её с соком.
Весь мединститут озабочен: у нас многие вещи не состыковываются, насколько это или попытка свести счеты с жизнью, или действительно трагическая случайность, — рассказал он в ток-шоу «Пусть говорят».
По словам хирурга, в пользу первой версии говорят два фактора. Во-первых, Алибасов сам сумел вызвать скорую помощь после случившегося. Помимо этого, за три дня до произошедшего продюсер посетил своих приятелей в руководстве НИИ Склифосовского по случаю праздника Курбан-байрам несмотря на то, что никогда не был верующим, пишет «ФАН».
Врач указал на ещё одну странность: в квартире Алибасова работает несколько домохозяек. Соответственно, вероятность того, что чистящее средство лежало в неположенном месте, практически равна нулю, считает он.
4 июня Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за сок. Музыканта спешно госпитализировали в клинику, где у него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского.
11 июня продюсера вывели из состояния комы. Однако он ничего не помнил и не мог говорить. На следующий день продюссер начал узнавать родственников, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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