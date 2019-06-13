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«Прости заранее»: Виторган столкнулся с Собчак и Богомоловым на «Кинотавре» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Starhit сообщил, что Ксения Собчак, Константин Богомолов и Максим Виторган встретились на вечеринке кинофестиваля "Кинотавр".
По данным издания, организаторы "Кинтавра", который в этом году отмечает своё 30-летие, порадовали участников и гостей фестиваля многочисленными праздничными мероприятиями. На одной из вечеринок лицом к лицу едва не столкнулись бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган. Встреча могла бы иметь особую пикантность, учитывая, что телеведущую везде сопровождает нынешний возлюбленный — режиссёр Константин Богомолов.
Виторган и его экс-супруга с новым избранником всю вечеринку провели в разных углах помещения. Отмечается, что участники любовного треугольника игнорировали друг друга и к общению не стремились. При этом звёзды оказались единодушны в отказе от диалога с многочисленными представителями СМИ, подчеркнув, что устали от внимания прессы.
Первыми, по информации Starhit, вечеринку покинули Собчак и Богомолов. Следом уехал Виторган.
Ранее Виторган опубликовал в инстаграме фотографию с предупреждением о скором визите на фестиваль. Некоторые пользователи сочли пост угрожающим.
«Ну, „Кинотавр“, я снова еду на тебя! Прости заранее за все», — предупреждал актер.
Это не первое мероприятие, во время которого все трое оказались в одном помещении. Ранее любовный треугольник «воссоединился» на премьере фильма «Давай разведёмся». Тогда «очная ставка» между оскандалившимися звёздами также не состоялась.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , StarHit
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