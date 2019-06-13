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Новая трагедия в семье Алибасова 

Газета.Ru 39 минут назад
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин проинформировал о том, что из квартиры продюсера пропал кот Чуча. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что исчезновение животного произошло 11 июня в период с 18.00 до 21.00, когда в квартире проходила пресс-конференция для журналистов. «Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры», — сказал Горжанкин. Уточняется, что речь идет о коте породы канадский сфинкс. Горжанкин сообщил, что сын продюсера пообещал вознаграждение тому, кто найдет пропавшего кота его отца. По словам сына продюсера, скорее всего, кота кто-то подобрал, так как он породистый. «Вознаграждение в размере 800 тыс. руб. или выступление группы „На-На“ на праздник гарантирую», — заявил Алибасов-младший.
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