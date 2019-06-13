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Брайан Сингер согласился заплатить $150 тысяч обвинившему его в изнасиловании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американский режиссер Брайан Сингер, которого обвинили в педофилии, согласился выплатить $150 тыс., чтобы закончить судебное разбирательство. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Сезар Санчес-Гузман заявил, что во время вечеринки на яхте в 2003 году, когда ему было 17-лет, Сингер изнасиловал его.
Адвокат режиссера подчеркнул, что Сингер отвергает обвинения, но согласился выплатить указанную сумму денег, чтобы закончить дорогостоящее судебное разбирательство.
Ранее сообщалось, что после обвинений в педофилии новый фильм Сингера оказался под угрозой.
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Шоу-бизнес , Брайан Сингер
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