Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Как заметил актер, про нынешних звезд СМИ пишут каждый день, а вот о певице, которую однажды прямо на руках со сцены унес космонавт Юрий Гагарин , не было сказано ни слова.

«Я ее большой поклонник. Был, есть и буду. Друзья не дадут соврать, голос Бржевской звучит в моем доме каждый день — «Льдиночка», «Московские окна», «Хороши вечера на Оби» — рассказал актер о своих музыкальных предпочтениях.

Последняя встреча Садальского с Бржевской состоялась пять лет назад в эфире одной из программ центрального телевидения. Увы, певицу тогда не пустили в кадр, посчитав, что она будет не интересна зрителям. Как заметил Садальский, он много раз напоминал о ней телевизионщикам. Просил, чтобы о ней сделали сюжет, пока она была жива. Однако никто его не услышал, а сейчас уже поздно.