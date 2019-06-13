Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской. Он отметил, что звезда умерла еще два месяца назад, но ее уход остался незамеченным в СМИ.
Как заметил актер, про нынешних звезд СМИ пишут каждый день, а вот о певице, которую однажды прямо на руках со сцены унес космонавт Юрий Гагарин, не было сказано ни слова.
«Я ее большой поклонник. Был, есть и буду. Друзья не дадут соврать, голос Бржевской звучит в моем доме каждый день — «Льдиночка», «Московские окна», «Хороши вечера на Оби» — рассказал актер о своих музыкальных предпочтениях.
Последняя встреча Садальского с Бржевской состоялась пять лет назад в эфире одной из программ центрального телевидения. Увы, певицу тогда не пустили в кадр, посчитав, что она будет не интересна зрителям. Как заметил Садальский, он много раз напоминал о ней телевизионщикам. Просил, чтобы о ней сделали сюжет, пока она была жива. Однако никто его не услышал, а сейчас уже поздно.
Teleprogramma.pro: последние новости
После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались «Не гнушается делать селфи в больнице»: Ленина пристыдила Алибасова-младшего «Жаркие» дружеские объятия Лазарева и Билана попали в Сеть
Комментарии4
Шоу-бизнес , Ирина Бржевская , Юрий Гагарин , Станислав Садальский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку172
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке23
Путин восстановит отношения с Украиной591
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США168
На Украине заявили о необходимости диалога с Россией56
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:34
Путин восстановит отношения с Украиной
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение