«Отвечай за базар»: конфликта Фадеева с рэпером попал на видео

Максим Фадеев вступил в открытый конфликт с рэпером Кравцем во время записи шоу «Перезагрузка» на YouTube. Музыкальный продюсер призвал исполнителя «ответить за базар» об ограничении свободы самовыражения молодых артистов.

Разговор на повышенных тонах между деятелями шоу-бизнеса пошёл в момент обсуждения, насколько молодые артисты зависят от своих продюсеров. По мнению Кравца, сегодня в России юных исполнителей, которые делают, то, что хотят, очень немного.

«Они (артисты) лучше знают, как снять клип за 50 тысяч рублей, а ты им говоришь: «нет мы будем снимать с моими режиссерами», — привёл пример Кравц.

На реплику молодого рэпера бурно отреагировал присутствовавший в студии продюсер Максим Фадеев. Он потребовал от Кравца конкретизировать, о ком именно, рассказал исполнитель.

«Я хочу знать фамилию, о ком ты рассказывал? Крутой сидишь тут, отвечай за базар», —заявил Фадеев.

Артист в ответ привёл ситуацию, которая с ним случилась на лейбле Respect Production под руководством рэпера Влади.

«То есть он — черт?» — спросил Фадеев.

Кравц попытался сгладить конфликт, избегая резких высказываний.