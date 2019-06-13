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«Отвечай за базар»: конфликта Фадеева с рэпером попал на видео 

Рамблер 13 минут назад
Максим Фадеев вступил в открытый конфликт с рэпером Кравцем во время записи шоу «Перезагрузка» на YouTube. Музыкальный продюсер призвал исполнителя «ответить за базар» об ограничении свободы самовыражения молодых артистов.
Разговор на повышенных тонах между деятелями шоу-бизнеса пошёл в момент обсуждения, насколько молодые артисты зависят от своих продюсеров. По мнению Кравца, сегодня в России юных исполнителей, которые делают, то, что хотят, очень немного.
«Они (артисты) лучше знают, как снять клип за 50 тысяч рублей, а ты им говоришь: «нет мы будем снимать с моими режиссерами», — привёл пример Кравц.
На реплику молодого рэпера бурно отреагировал присутствовавший в студии продюсер Максим Фадеев. Он потребовал от Кравца конкретизировать, о ком именно, рассказал исполнитель.
«Я хочу знать фамилию, о ком ты рассказывал? Крутой сидишь тут, отвечай за базар», —заявил Фадеев.
Артист в ответ привёл ситуацию, которая с ним случилась на лейбле Respect Production под руководством рэпера Влади.
«То есть он — черт?» — спросил Фадеев.
Кравц попытался сгладить конфликт, избегая резких высказываний.
«Он человек со своим видением. Вы пытаетесь обмануть артиста, подсовываете контракт, а потом исполнители судятся за свои права», — резюмировал артист.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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