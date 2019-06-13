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Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар» 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал рэпера Кравца (Павел Кравцов) ответить за свои слова о том, что продюсеры ограничивают свободу самовыражения молодых артистов. Конфликт между музыкантами произошел на шоу «Перезагрузка» популярного блогера Амирана Сардарова.
По словам Кравца, «полностью открытых» артистов, которые могли бы делать то, что хотят в стране крайне мало. «Они [исполнители] лучше знают, как снять клип снять за 50 тысяч рублей, а ты им говоришь, „нет мы будем снимать с моими режиссерами“», — рассказал Кравц.
«Я хочу знать фамилию, о ком ты рассказывал? Крутой сидишь тут, отвечай за базар», — эмоционально заявил рэперу Фадеев. Кравц привел в пример подобную ситуацию, которая произошла у него с рэпером Влади (Владислав Лешкевич) на лейбле Respect Production. «То есть он — черт?» — спросил Фадеев. «Он человек со своим видением. Вы пытаетесь обмануть артиста, подсовываете контракт, а потом исполнители судятся за свои права», — ответил Кравц.
В соцсетях осудили уроженца Кургана за его резкость.
«Немного необычно было видеть такого Фадеева… лично для меня», — написал tivan_music.
Пользователю dobryakwow не понравилось то, что продюсер воспринял общую идею как личное оскорбление:
«Ваши эмоции шли вперед вашей мысли, в то время как Кравц фантазировал на тему, полезную для начинающих ребят».
Во время программы Фадеев поделился своим опытом начинаний, рассказав о своей встрече с телеведущим Юрием Николаевым.
«Я шел пешком от вокзала до Останкино, с кассетой, Николаев мне сказал, иди на…», — рассказал продюсер.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Павел Кравцов , Амиран Сардаров , Юрий Николаев , Владислав Лешкевич
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