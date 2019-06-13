Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»

По словам Кравца, «полностью открытых» артистов, которые могли бы делать то, что хотят в стране крайне мало. «Они [исполнители] лучше знают, как снять клип снять за 50 тысяч рублей, а ты им говоришь, „нет мы будем снимать с моими режиссерами“», — рассказал Кравц.

«Я хочу знать фамилию, о ком ты рассказывал? Крутой сидишь тут, отвечай за базар», — эмоционально заявил рэперу Фадеев. Кравц привел в пример подобную ситуацию, которая произошла у него с рэпером Влади (Владислав Лешкевич) на лейбле Respect Production. «То есть он — черт?» — спросил Фадеев. «Он человек со своим видением. Вы пытаетесь обмануть артиста, подсовываете контракт, а потом исполнители судятся за свои права», — ответил Кравц.

В соцсетях осудили уроженца Кургана за его резкость.

«Немного необычно было видеть такого Фадеева… лично для меня», — написал tivan_music.

Пользователю dobryakwow не понравилось то, что продюсер воспринял общую идею как личное оскорбление:

«Ваши эмоции шли вперед вашей мысли, в то время как Кравц фантазировал на тему, полезную для начинающих ребят».

Во время программы Фадеев поделился своим опытом начинаний, рассказав о своей встрече с телеведущим Юрием Николаевым