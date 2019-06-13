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После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.
Потому, как водится, на первый план, вышли вопросы о возможных наследниках Бари Каримовича, которых, к слову, оказалось не так уж и мало. 7 июня достоянием СМИ стал вариант завещания, составленный продюсером еще семь лет назад. В документе, опубликованном прессой, кроме распределения движимого и не движимого имущества, имеются распоряжения и относительно творческого наследия Бари Алибасова.
Из всего коллектива творческое наследие "На-На" достанется Политову и Жеребкину.
Согласно его воле, права на группу «На-На» и все е песни достались бы Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, которые считались его «сыновьями» на эстраде. Однако, сейчас стало известно, что наследники в пух и прах переругались и даже на эфирах престали появляться вместе. Об этом кр.ru рассказала подруга Бари Алибасова Лена Ленина.
«Поговаривают, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть», — заявляет светская львица.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лена Ленина , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов
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