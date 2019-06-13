После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались

Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.

Потому, как водится, на первый план, вышли вопросы о возможных наследниках Бари Каримовича, которых, к слову, оказалось не так уж и мало. 7 июня достоянием СМИ стал вариант завещания, составленный продюсером еще семь лет назад. В документе, опубликованном прессой, кроме распределения движимого и не движимого имущества, имеются распоряжения и относительно творческого наследия Бари Алибасова.

Жеребкину. Из всего коллектива творческое наследие "На-На" достанется Политову

Согласно его воле, права на группу «На-На» и все е песни достались бы Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, которые считались его «сыновьями» на эстраде. Однако, сейчас стало известно, что наследники в пух и прах переругались и даже на эфирах престали появляться вместе. Об этом кр.ru рассказала подруга Бари Алибасова Лена Ленина