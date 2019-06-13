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Украинская певица отсудила у команды Порошенко десять тысяч долларов 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: @prykhodko_official
Украинская певица и политик Анастасия Приходько выиграла суд у штаба бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Команда бывшего украинского лидера обязана выплатить Приходько 260 тысяч гривен (около десяти тысяч долларов) за использование ее образа в предвыборном ролике Порошенко. В феврале прошлого года министр культуры Евгений Нищук предложил певице принять участие в съемках социального видео, однако позднее ее фразы были вмонтированы в ролик в поддержку Порошенко. Летом 2018 года Приходько потребовала компенсацию в размере более 500 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов).
Анастасия Приходько приобрела известность после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году. В 2009-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках и заняла 11-е место.
В ноябре прошлого года Приходько сообщила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, став членом команды лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Во время интервью в программе «Рандеву с Яниной Соколовой», Приходько покинула студию после вопросов о финансировании Тимошенко и о том, можно ли доверять политику.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Украина , Евгений Нищук , Юлия Тимошенко , Анастасия Приходько , Петр Порошенко , Янина Соколова
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