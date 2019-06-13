Гуф намекнул на свадьбу

Хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов , выступающий под псевдонимом Гуф, намекнул в соцсетях на свадьбу. Он опубликовал в Instagram свое фото в костюме.

Рэпер подписал пост фразой «Она сказала "да" 🙏🏾». Он не назвал имя своей невесты. В комментариях к снимку подписчики Долматова предположили, что речь идет о его девушке, певице Кети Топурии. Некоторые интернет-пользователи выразили надежду на то, что исполнитель имел в виду свою бывшую супругу Айзу Анохину

В апреле портал Super сообщил, что Гуф возобновил отношения с Топурией. О романе артистов впервые стало известно в начале 2017 года, а в начале 2019 появились сообщения о том, что пара рассталась.