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Гуф намекнул на свадьбу 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: @therealguf
Хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, намекнул в соцсетях на свадьбу. Он опубликовал в Instagram свое фото в костюме.
Рэпер подписал пост фразой «Она сказала "да" 🙏🏾». Он не назвал имя своей невесты. В комментариях к снимку подписчики Долматова предположили, что речь идет о его девушке, певице Кети Топурии. Некоторые интернет-пользователи выразили надежду на то, что исполнитель имел в виду свою бывшую супругу Айзу Анохину.
В апреле портал Super сообщил, что Гуф возобновил отношения с Топурией. О романе артистов впервые стало известно в начале 2017 года, а в начале 2019 появились сообщения о том, что пара рассталась.
В ноябре 2018 года Гуф провел в соцсетях совместную трансляцию с рэпером Бастой (Василий Вакуленко). Хип-хоп-исполнители признались, что соскучились друг по другу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Баста , Гуф , Айза Анохина
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