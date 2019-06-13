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В Сети появилось фото с возможной свадьбы Лазарева 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сергей Лазарев — успешный российский певец, обладатель множества наград, а также счастливый отец мальчика Никиты. 36-летний артист души не чает в своем наследнике и постоянно радует поклонников фотографиями и видеороликами с ребенком.
Однако личная жизнь исполнителя покрыта завесой тайны. Сам Лазарев постоянно уходит от ответа, когда журналисты задают ему вопросы на эту тему. Так, например, недавно поползли слухи о том, что у Сергея несколько месяцев назад родилась дочь. Сам артист эту информацию не стал комментировать, при этом четко отрицать появление ребенка он тоже не стал.
Это стало настоящим шоком для поклонников, ведь ни о каком бракосочетании певец никогда не упоминал. Наоборот, последнее время он был весь в работе: совсем недавно музыкант представлял нашу страну на конкурсе Евровидение-2019, а потом поехал в тур по российским городам.
На снимке Сергей в костюме стоит под цветочной аркой с неизвестной девушкой в свадебном платье. Пара вместе держит букет. По слухам, невеста является моделью из Израиля.
Пока что ни сам артист, ни его представители не комментировали информацию о возможной свадьбе. В Сети также не исключают, что снимок мог стать кадром со съемок рекламы или нового клипа исполнителя.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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