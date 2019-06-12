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Кто кого избил? Новый поворот в мерзкой драке на НТВ 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала заявление в МВД после драки со своей бывшей представительницей Эвелиной Мазур в эфире НТВ. Мазур, в свою очередь, заявила, что потасовку начала ее соперница, однако эти кадры не включили в трансляцию.
После драки, которая произошла в телецентре Останкино во время прямого эфира «Новых русских сенсаций» на НТВ между экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и ее бывшей представительницей Эвелиной Мазур, стороны прокомментировали произошедшее сайту Teleprogramma.pro.
«У меня нет никакого конфликта с Мазур. Просто человек неадекватно себя повел. Я это комментировать не могу. Мы подадим соответствующее заявление в полицию после консультации с адвокатом», — сказала Цымбалюк-Романовская.
Во время съемок передачи, которые прошли спустя два года после конфликта между бывшими подругами, Мазур сообщила, что провела собственное расследование, в рамках которого связала продвижение Цымбалюк-Романовской по карьерной лестнице с закулисными интригами.
«Первым «ушли» заслуженного артиста Владимира Капустина, за ним выжили Станислава Дужникова, потом театр покинул Андрей Мерзликин. Опытная актриса Елена Ксенофонтова, которая была настоящей звездой и примой, оказалась последней и главной мишенью в черном списке Виталины», — говорила она.
В студии также присутствовал певец Прохор Шаляпин, которого подобные заявления не тронули и не заставили отказаться от планов связать себя узами брака с бывшей женой Джигарханяна. Он подчеркнул, что хочет от нее наследников.
«У нее мышление, как у меня, не 2D, а 3D. Она видит мир богаче, чем мои предыдущие подруги. С ними поговорить было не о чем. А с Виталиной могу о чем угодно. Мы детей хотим, мы хотим вместе стареть, вместе жить», — сказал он.
Когда Шаляпин начал иронизировать на счет Мазур, которая была в этот момент в соседнем помещении, женщина не выдержала и вышла к собравшимся, нанося удары по лицу Цымбалюк-Романовской.
Впрочем, по версии Мазур, события развивались несколько по-другому. По ее словам, продюсеры почему-то не вставили в эфир кадры, на которых видно, что драку начала ее соперница.
«На экране не видно, что драку начала Цымбалюк-Романовская: она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел. Могу сказать одно: примирения не будет!» — пояснила Мазур.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Мазур заявила об отсутствии претензий к создателям программы, которых она назвала «тактичными» и «деликатными» людьми. Она также назвала сотрудников канала НТВ своими друзьями, однако затруднилась объяснить причины того, почему в эфире она выглядела виноватой в разгоревшемся конфликте.
В прошлом году адвокат народного артиста СССР Армена Джигарханяна рассказал широкой общественности о том, что 39-летняя супруга 82-летнего актера якобы собирала информацию о его личной жизни для дальнейшей передачи журналистам без его ведома.
Цымбалюк-Романовской было предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни, на содержимое ее банковской ячейки, где лежал один миллион рублей, был наложен обеспечительный арест. Сама женщина говорила, что не понимает сути выдвинутых в ее адрес обвинений, а заявления бывшего мужа расценивает как «либо заведомо ложный донос, либо бред».
Она также подала иск в против Мазур, которую обвинила в разглашении семейной тайны. Как отмечали источники, в отношении бывшей представительницы экс-супруги Джигарханяна было возбуждено уголовное дело из-за одного из телеэфиров, в ходе которого Мазур предположительно раскрыла информацию об онкологическом заболевании матери Цымбалюк-Романовской.
Суд вынес решение по делу Джигарханяна в конце 2018 года, приговорив его бывшую супругу к 200 часам принудительных работ за установку скрытой камеры в рабочем кабинете мужа. В ходе разбирательств, Мазур появилась на суде как свидетель со стороны обвинения. По ее словам, камера проработала в кабинете 82-летнего актера два года, а ее установку Цымбалюк-Романовская объясняла необходимостью следить за его делами.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Статьи , Андрей Мерзликин , Елена Ксенофонтова , Прохор Шаляпин , Станислав Дужников , Армен Джигарханян , Владимир Капустин , МВД , НТВ
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