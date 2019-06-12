Шура пошутил, что продает старые зубы для покупки квартиры

Известный певец Шура в Instagram разместил забавную фотографию. На снимке он стоит со своей вставной челюстью.

Отметим, что певец Шура ранее попал в неприятную историю с жильем. В 2003 году он приобрел квартиру. Тогда исполнитель был на пике популярности. Она обошлась ему в сто тысяч долларов. В те годы музыкант, по собственному признанию, употреблял наркотики. Ему предложили переписать недвижимость на других людей. Шура, который в те годы часто был в невменяемом состоянии, по своей глупости согласился. Он оформил недвижимость на некую строительную фирму. Спустя 15 лет этот необдуманный поступок ему дорого вышел. К нему пришли двое молодых людей и показали документы на квартиру.

В последнее время Шура занимался тем, что подыскивал себе новое жилье. Также у него в планах было взять ипотеку. Шура обращался в суд, но проиграл процесс.

Отметим, что в прошлом году на Шуру навалилась еще одна напасть. У него начались проблемы со здоровьем. Исполнитель поехал в Курган, где на протяжении целого месяца лечился в клинике Илизарова. Ему заменили тазобедренный сустав. Певец был очень благодарен докторам и даже дал бесплатный концерт в Зауралье.