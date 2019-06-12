Гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко в коме после нападения

6 июня в Минске неизвестные напали на гитариста групп «Ляпис Трубецкой» и Trubetskoy Руслана Владыко.

На камерах видеонаблюдения видно, как музыкант выходит из одного из баров в 22:30. Час спустя он был обнаружен без сознания, пропала борсетка с вещами, бывшая при нем.

Заведено уголовное дело, однако по какой статье — родственникам Владыко не сообщают. Не раскрываются также личности тех, кто обнаружил музыканта после нападения.

Владыко проведена операция, он остается в больнице на искусственной вентиляции легких, сообщает белорусское Euroradio со ссылкой на менеджера группы Trubetskoy Евгения Колмыкова.

Руслан Владыко участвовал в группе «Ляпис Трубецкой» на протяжении 25 лет, после ее распада в 2014 году стал участником группы Trubetskoy.