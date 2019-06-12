Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из квартиры Алибасова во время пресс-конференции сбежал кот 

Говорит Москва + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» PR-директор продюсера Вадим Горжанкин со ссылкой на Алибасова-младшего, сейчас животное ищут.
Очнувшийся из комы Алибасов спросил про кота
«Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры.
Сначала я думал, что его до пресс-конференции забрал к себе помощник отца Сергей, поэтому и не волновался. Сегодня же Сергей позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера из квартиры. До пресс-конференции кот точно был в квартире.
Если кто-то видел лысого кота — сообщите по любым телефонам на сайте группы «На-На» в разделе «Контакты». Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую».
Бари Алибасов попал в реанимацию с ожогами из-за случайно выпитого средства для очистки труб. Вчера сын продюсера сообщил, что Алибасов вышел состояния медикаментозного сна 10 июня. По словам Алибасова-младшего, его отец проснулся утром и спросил про своего кота: «С утра только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?».
Говорит Москва: последние новости
Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать итоги проверки голосования на «Голос. Дети» Участник шоу «Голос» найден мёртвым Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Комментарии29
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без дискуссии. Послы ЕС приняли решение по крымским санкциям546
Зеленского сравнили с шахматным королем3
На акции в центре Москвы начались задержания200
Звезда покера и киберспорта погибла в Москве3
Киев пригрозил ответом на возвращение РФ в ПАСЕ87
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение