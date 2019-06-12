Из квартиры Алибасова во время пресс-конференции сбежал кот

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» PR-директор продюсера Вадим Горжанкин со ссылкой на Алибасова-младшего, сейчас животное ищут. Очнувшийся из комы Алибасов спросил про кота «Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры. Сначала я думал, что его до пресс-конференции забрал к себе помощник отца Сергей, поэтому и не волновался. Сегодня же Сергей позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера из квартиры. До пресс-конференции кот точно был в квартире. Если кто-то видел лысого кота — сообщите по любым телефонам на сайте группы «На-На» в разделе «Контакты». Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую». Бари Алибасов попал в реанимацию с ожогами из-за случайно выпитого средства для очистки труб. Вчера сын продюсера сообщил, что Алибасов вышел состояния медикаментозного сна 10 июня. По словам Алибасова-младшего, его отец проснулся утром и спросил про своего кота: «С утра только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?».