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Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @alenaakrasnova
28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов. В зале в качестве группы поддержки находилась избранница старшего внука Аллы Пугачевой — 22-летняя Алена Краснова. В Stories девушка поделилась свежим кадром, на котором был запечатлен ее супруг. Также невестка Кристины Орбакайте устроила импровизированную фотосессию, расположившись на мотоцикле.
: INSTAGRAM.COM/ALENAAKRASNOVA/ TELEPROGRAMA.PRO
Супруги также не пропустили и день рождения маленького братика Никиты — 4-летнего Артемия. Родители мальчика — Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская — организовали для сына детскую вечеринку. Свой день рождения Артемий отпраздновал еще 5 июня. На празднике Никита повидался с отцом и бабушкой Еленой Пресняковой.
В одном из своих интервью Кристина Орбакайте признавалась, что готова стать бабушкой. Вот только старшие дети певицы — Никита и 21-летний Дени — не торопятся обзаводиться потомством. У исполнительницы также есть 7-летняя дочка Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова.
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Шоу-бизнес , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Наталья Подольская , Елена Преснякова , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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