Поимела и бросила? Ивлееву обвинили в неблагодарности

Солист группы «Челси» Арсений Бородин рассказал о своих отношениях с популярной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой . По его словам, именно он помог в становлении карьеры бывшей возлюбленной — убедил переехать из Питера в Москву , познакомил с нужными людьми, раскрутил инстаграм и при этом не заработал на ней ни рубля.

Бывший возлюбленный популярной блогерши Насти Ивлеевой певец Арсений Бородин рассказал подробности их личной жизни и то, какую роль он сыграл в развитии карьеры девушки из села Разметелево Ленинградской области

Экс-участник проекта «Фабрика звезд» в 2011 году отдыхал вместе с коллегами из группы «Челси» в питерском ночном клубе, где Ивлеева работала хостес. Там и состоялось и знакомство.

«Она мне сразу понравилась, и дело не во внешности. Очень артистичная девушка. Есть у меня такая фишка — раскрывать людям их талант. Я ей сразу сказал: «Неужели ты занимаешься тем, чем хочешь? Хватит тратить жизнь на ерунду. Поезжай в Москву, там точно выбьешься в люди. Я тебе помогу с работой, сведу с нужными людьми», — рассказал Бородин.

Будущая звезда долго не могла решиться на переезд, но, когда, наконец, приехала в Москву, музыкант приступил к выполнению обещанного. Ивлеева попросила его помочь с поиском работы в клубе и вместе с тем обмолвилась, что мечтает стать телеведущей.

«Деньгами я ей не помогал, каждый должен сам пережить свой «Доширак» на кухне — и это не преувеличение. Настя жила с подругой, снимая на двоих «однушку» в Перово, и действительно питалась лапшой», — признался артист.

Весной 2015-го их приятельские отношения переросли в романтические. В то же самое время Настя стала посещать курсы в Останкино. Однако, пройдя их, некоторое время не знала, чем заниматься дальше. По словам Бородина, однажды, сидя в кафе, он предложил подруге заняться раскруткой ее инстаграма — стоит отметить, что она уже была достаточно популярна в соцсетях. Бородин рассказал, что именно он придумал сценарий первого видеоролика для будущей знаменитости.

Веселые скетчи сделали Ивлееву не только популярной, но и стали приносить хороший доход. Позже пара получила приглашение на кастинг ведущих в шоу «Орел и решка», однако с новой задачей смогла справиться только Ивлеева. Молодые люди стали редко видеться, и именно это событие стало началом конца их отношений.

«Настя поймала звездную болезнь. Вокруг нее появились все эти модные блогеры. Мне было обидно, ведь я за нее рвал всех на британский флаг! На себя забил, год не выпускал песен, занимался только ей. — сетовал музыкант.

— Один клип снял, и то — Настя сыграла в нем главную роль. Конечно, просел по заработкам. Настя получала гораздо больше. Запил, ушел в депрессию, а Настя постоянно предъявляла претензии, что я ничем не занят и не помогаю ей».

Молодые люди приняли решение избегать темы, касающиеся работы, однако в скором времени роман все же угас.

«Когда Настя вернулась из очередной поездки, то призналась: «Я не хочу отношений, это не для меня. Мне нужна только карьера». Я понимал, что у нее кто-то появился, но не стал ковыряться в грязном белье. Вещи она собрала всего через два с половиной месяца после того, как переехала ко мне», — вспоминал Бородин.

По словам артиста, он ни о чем не жалеет. Ему удалось помочь Ивлеевой стать знаменитой, не вложив в это ни одного рубля, лишь используя программу для монтажа клипов и своевременно запустив проект в инстаграме.

«Конечно, проще сказать, что она с кем-то переспала, кому-то заплатила — и стала звездой. Но Настя — это чистая прибыль без всяких затрат. И, конечно, она очень харизматичная. Она не играет — она такая и есть. Кстати, я на Насте ни рубля не заработал. Зачем я тратил на это время и силы? Мне было важно проверить — прав я или нет насчет нее, ее образа, самой идеи. Теперь понимаю, что прав», — подытожил артист в беседе с сайтом kp.ru.

В настоящее время и у Ивлеевой, и у Бородина есть отношения. Телеведущая встречается с рэпером Элджеем, а певец строит любовь со спортсменкой Марией Шурочкиной. Однако, по мнению многих пользователей инстаграма, пара солиста «Челси» и блогерши была гармоничнее.