«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка». Бари Алибасов‐младший — о состоянии отца

Бари Алибасов-младший рассказал, что его 72-летний отец после пяти суток медикаментозного сна не узнал его, а супругу Лидию Федосееву-Шукшину принял за медсестру. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка. Говорить из-за ожога он не может, но упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается», — пояснил Бари Бариевич.

По его словам, в какой-то момент отец отобрал у него телефон и сделал селфи, что принесло ему заметное удовольствие. Врачи заверили, что раны у продюсера заживают лучше, чем на молодых пациентах. Однако есть одна проблема — 40 лет назад Алибасов получил ножевое ранение, и у него остался шрам.

«Когда болячка сойдет, есть вероятность, что пойдет кровь — от этого часто умирают в подобных случаях», — продолжил Алибасов-младший.

Он указал и на вторую проблему — циркулярный ожог пищевода в горле, который непонятно как себя поведет в будущем. При благоприятном раскладе продюсер сможет питаться сам, в противном случае — еда будет поступать через зонд.