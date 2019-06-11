Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка». Бари Алибасов‐младший — о состоянии отца 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Бари Алибасов-младший рассказал, что его 72-летний отец после пяти суток медикаментозного сна не узнал его, а супругу Лидию Федосееву-Шукшину принял за медсестру. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка. Говорить из-за ожога он не может, но упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается», — пояснил Бари Бариевич.
По его словам, в какой-то момент отец отобрал у него телефон и сделал селфи, что принесло ему заметное удовольствие. Врачи заверили, что раны у продюсера заживают лучше, чем на молодых пациентах. Однако есть одна проблема — 40 лет назад Алибасов получил ножевое ранение, и у него остался шрам.
«Когда болячка сойдет, есть вероятность, что пойдет кровь — от этого часто умирают в подобных случаях», — продолжил Алибасов-младший.
Он указал и на вторую проблему — циркулярный ожог пищевода в горле, который непонятно как себя поведет в будущем. При благоприятном раскладе продюсер сможет питаться сам, в противном случае — еда будет поступать через зонд.
360tv.ru: последние новости
Появилось видео Бари Алибасова после выхода из медикаментозного сна «Выключили человека». Почему умер экс‐солист Мариинки и участник «Голоса» Алексей Сафиулин Подруга Сафиулина рассказала о последних минутах жизни певца
Комментарии2
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Голунова: глава МВД обратится к Путину276
Порошенко подменил понятия в Донбассе15
Колокольцев решил судьбу Голунова260
Сотруднике Росгвардии избил человека в «Зарядье»
Беспечный едок: что подвело полковника Захарченко4
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение