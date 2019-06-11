Принял супругу за медсестру: сын Алибасова о его поведении после медикаментозной комы

Продюсер Бари Алибасов похудел на 8-9 килограммов за время, проведенное в больнице. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

Алибасов-младший сообщил, что после пяти дней медикаментозной комы продюсер ничего не помнит и никого не узнает.

«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка. Говорить из-за ожога он не может, но упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается. Меня, сына, он не признал, а супругу Лидию Николаевну и вовсе принял за медсестру», — сказал Алибасов-младший.

Он также рассказал, что Бари Каримович взял у него телефон, самостоятельно сделал селфи и «был этим очень доволен».

Сын продюсера выразил обеспокоенность в связи со старым ножевым ранением отца на пищеводе, из-за которого остается риск внутреннего кровотечения.

«И вот на нем сейчас ожог заживает. Когда болячка сойдет, есть вероятность, что пойдет кровь — от этого часто умирают в подобных случаях», — отметил собеседник издания.

Он также заявил, что врачи не дают прогнозов относительно последствий циркулярного ожога пищевода в горле.

«Возможно, все будет хорошо, и тогда отец сможет питаться самостоятельно, просто проход будет более узким. А возможно, и нет — тогда питание будет через зонд», — сказал Алибасов-младший.

4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.