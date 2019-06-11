Близкие Алибасова допускают, что продюсера отравили намеренно

PR-директор и сын продюсера Бари Алибасова не исключают возможность намеренного отравления артиста. Также они хотят доказать вину производителя средства для прочистки труб в отравлении.

Бари Алибасов-младший предположил, что кто-то умышленно мог отравить его отца. «У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — отметил сын продюсера, его слова приводит RT.

Горжанкин в свою очередь указывает на то, что кто-то мог переставить жидкость для очистки труб «Крот» на стол. «Когда Бари Алибасов придет в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера…», — заявил представитель артиста.

Кроме того, Горжанкин вместе с сыном продюсера хотят доказать вину производителя моющего средства. По их мнению, упаковка «Крота» нарушает сразу два ГОСТа, пишет телеканал 360. «Важно будет доказать, что папа выпил эту бутылку именно по причине того, что она не ГОСТовская», — отметил Алибасов-младший.

Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил средство для очистки труб. У продюсера выявили ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка. Врачи 4 июня ввели его в состояние медикаментозного сна, а 11 числа он пришел в себя, но не может говорить и не помнит как его зовут.